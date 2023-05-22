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Кулеба застеріг від появи мирних планів для України "мов грибів після дощу"

"Європейська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 22:28
Кулеба застеріг від появи мирних планів для України мов грибів після дощу
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Україна закликає світ зосередитись на прийнятті та втіленні власного мирного плану – "формули миру", оголошеної в листопаді 2022 року, замість продукування великої кількості альтернатив.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на пресконференції в Рабаті в понеділок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту в Марокко.

Кулеба зазначив, що з марокканським візаві Нассером Бурітою обговорив "різноманітні пропозиції, що з’являються мов гриби після дощу, про те, як відновити мир в Україні".

"І я погоджуюсь зі своїм колегою, що безконтрольне поширення пропозицій призводить до того, що таких пропозицій стає надто багато", – зазначив голова української дипломатії.

"Саме тому Україна пропонує міжнародній спільноті зосередитись на "формулі миру", запропонованій президентом України Володимиром Зеленським. Вона складається з десяти пунктів, які стосуються безпекових, ядерних, гуманітарних, соціальних та екологічних аспектів війни, а також питання відбудови", – додав він.

Раніше ЄвроПравда публікувала текст так званої "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який Україна представила у листопаді минулого року.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що посередництво між Україною та Росією в питаннях завершення повномасштабної війни є прийнятним лише тоді, якщо воно відповідає двом "основоположним принципам".

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Теми: Кулеба ДмитровійнаУкраїнаРосія
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