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Кулеба предостерег от появления мирных планов для Украины "как грибов после дождя"

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 22:28
Кулеба предостерег от появления мирных планов для Украины как грибов после дождя
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Украина призывает мир сосредоточиться на принятии и воплощении собственного мирного плана – "формулы мира", объявленной в ноябре 2022 года, вместо продуцирования большого количества альтернатив.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на пресс-конференции в Рабате в понедельник заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита в Марокко.

Кулеба отметил, что с марокканским визави Нассером Буритой обсудил "разнообразные предложения, появляющиеся как грибы после дождя, о том, как восстановить мир в Украине".

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"И я согласен со своим коллегой, что бесконтрольное распространение предложений приводит к тому, что таких предложений становится слишком много", – отметил глава украинской дипломатии.

"Именно поэтому Украина предлагает международному сообществу сосредоточиться на "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоит из десяти пунктов, касающихся безопасности, ядерных, гуманитарных, социальных и экологических аспектов войны, а также вопросы восстановления", – добавил он.

Ранее ЕвроПравда публиковала текст так называемой "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаУкраинаРосcия
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