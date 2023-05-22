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У російському Воронежі сталась масштабна пожежа на складі з пластиком

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 травня 2023, 23:03
У російському Воронежі сталась масштабна пожежа на складі з пластиком
Фото: "РИА "Воронеж"

Масштабна пожежа сталася увечері 22 травня на складі пластикових виробів у російському Воронежі.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", "РИА "Воронеж"

Деталі: Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становила 200 квадратних метрів, згодом площа загоряння розширилась.

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Очевидці виклали фото та відео, які свідчать про масштаби надзвичайної події. Але місцеві рятувальники пояснили, що "весь страшний вигляд пожежі наче пов'язаний із горючим завантаженням складу".

 

Наразі повідомляється, що пожежу локалізували, про постраждалих інформації не надходило.

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Теми: Росіянадзвичайна подія
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