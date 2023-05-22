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В российском Воронеже произошел масштабный пожар на складе с пластиком

Станислав ПогориловПонедельник, 22 мая 2023, 23:03
В российском Воронеже произошел масштабный пожар на складе с пластиком
Фото: "РИА "Воронеж"

Масштабный пожар произошел вечером 22 мая на складе пластиковых изделий в российском Воронеже.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", "РИА "Воронеж"

Детали: Сначала сообщалось, что площадь пожара составляла 200 квадратных метров, впоследствии площадь возгорания расширилась.

Очевидцы выложили фото и видео, которые свидетельствуют о масштабах чрезвычайного происшествия. Но местные спасатели объяснили, что "весь страшный вид пожара как будто связан с горючей загрузкой склада".

 

Сейчас сообщается, что пожар локализовали, о пострадавших информации не поступало.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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