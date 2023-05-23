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На Сумщині оголосили евакуацію з прикордоння: росіяни посилили обстріли

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 01:50
На Сумщині оголосили евакуацію з прикордоння: росіяни посилили обстріли
Евакуація. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно: "Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені".

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Деталі: В ОВА наголосили, що ситуація в області контрольована, та закликали мешканців зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації.

Теми: евакуаціяСумська область
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