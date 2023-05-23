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В Сумской области объявили эвакуацию из приграничья: россияне усилили обстрелы

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 01:50
В Сумской области объявили эвакуацию из приграничья: россияне усилили обстрелы
Эвакуация. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Из-за усиления обстрелов со стороны РФ власти Сумской области объявили об эвакуации людей из приграничных громад Ахтырского района.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Дословно: "Враг значительно повысил огневое влияние на территорию отдельных приграничных громад Ахтырского района. С целью недопущения гибели людей в этих громадах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места. Средствами транспорта эти громады обеспечены".

Детали: В ОВА подчеркнули, что ситуация в области контролируемая, и призвали жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

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Темы: эвакуацияСумская область
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