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В опозиції Німеччини виступили за надання німецьких крилатих ракет Україні

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 08:55

Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні. 

Про це Кізеветтер сказав у інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), повідомляє "Європейська правда".

"Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом", – сказав Кізеветтер.

За його словами, крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини". "Тут більше не повинно бути червоних ліній", – заявив Кізеветтер.

Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadow, діапазон дії Taurus трохи більший.

За словами Кізеветтера, Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту. 

"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності", – додав політик ХДС. За його словами, ці ракети було б набагато розумніше використати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.

Раніше Воллес підтвердив використання Storm Shadow в Україні.

Теми: Німеччинадопомога Українізброявійна
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