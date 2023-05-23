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В оппозиции Германии выступили за предоставление немецких крылатых ракет Украине

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 08:55

Представитель оппозиционного к правительству Шльца Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер высказался в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине. 

Об этом Кизеветтер сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), сообщает "Европейская правда".

"Партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в борьбе со связанным оружием, и что разрешено международным правом", – сказал Кизеветтер.

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По его словам, крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров могут стать "очень полезным вкладом со стороны Германии". "Здесь больше не должно быть красных линий", – заявил Кизеветтер.

Ракеты Taurus являются немецким аналогом британских Storm Shadow, диапазон действия Taurus немного больше.

По словам Кизеветтера, Германия имеет небольшое количество этих высокоточных ракет, но они принесут Украине огромную качественную добавленную стоимость и позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта. 

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"10 лет назад около 600 таких крылатых ракет закупили для Бундесвера, но только около 150 из них до сих пор в боеготовности", – добавил политик ХДС. По его словам, эти ракеты было бы гораздо разумнее использовать в Украине, чем хранить в Германии.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.

Ранее Уоллес подтвердил использование Storm Shadow в Украине.

Темы: Германияпомощь Украинеоружиевойна
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