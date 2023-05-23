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Спроби заморозити війну в Україні помилкові – прем’єр Британії

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 09:19
Спроби заморозити війну в Україні помилкові – прем’єр Британії
Rishi Sunak, Getty Images

Спроби заморозити війну в Україні на тому етапі, на якому вона перебуває, є "абсолютно неправильними" і повинні бути припинені.

Про це у понеділок заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Виступаючи у парламенті, Сунак відповідав колишньому лідеру лейбористів Джеремі Корбіну, який закликав до припинення вогню в Україні. Він закликав Британію підтримати міжнародні заклики до припинення бойових дій в Україні.

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"Прем'єр-міністр має рацію, що припинення вогню – це не мир, але будь-який мирний процес повинен починатися з припинення вогню, інакше ця війна буде продовжуватися і ставатиме все гіршою і гіршою", – сказав Корбін.

Сунак відповів, що не може погодитися з ним. 

"Припинення вогню не є справедливим і тривалим миром для України. Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення. Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і правильною і єдиною відповіддю на це є виведення Росією її військ з України, а всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, є абсолютно неправильними, і вони повинні бути відкинуті", – заявив Сунак.

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Він також підкреслив, що інші країни погодилися з принципом "справедливого і тривалого миру", який базується на статуті ООН, територіальній цілісності та суверенітеті.

"Ми будемо продовжувати гарантувати, щоб мир в Україні був таким, на який вона заслуговує, який є справді справедливим і тривалим", – додав Сунак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що посередництво між Україною та Росією в питаннях завершення повномасштабної війни і мирного врегудювання є прийнятним лише тоді, якщо воно відповідає двом "основоположним принципам".

Кулеба також застеріг від появи мирних планів для України "мов грибів після дощу"

Теми: війнаУкраїнаВелика БританіяСунак
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