Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Попытки заморозить войну в Украине ошибочны – премьер Британии

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 09:19
Попытки заморозить войну в Украине ошибочны – премьер Британии
Rishi Sunak, Getty Images

Попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится, являются "абсолютно неправильными" и должны быть прекращены.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Выступая в парламенте, Сунак отвечал бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину, который призвал к прекращению огня в Украине. Он призвал Британию поддержать международные призывы к прекращению боевых действий в Украине.

Реклама:

"Премьер-министр прав, что прекращение огня – это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и будет становиться все хуже и хуже", – сказал Корбин.

Сунак ответил, что не может согласиться с ним. 

"Прекращение огня не является справедливым и длительным миром для Украины. Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение. Она совершила ужасные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты", – заявил Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что другие страны согласились с принципом "справедливого и прочного мира", который базируется на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.

"Мы будем продолжать гарантировать, чтобы мир в Украине был таким, которого она заслуживает, который является действительно справедливым и длительным", – добавил Сунак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны и мирного урегулирования является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Кулеба также предостерег от появления мирных планов для Украины "как грибов после дождя"

Темы: войнаУкраинаВеликобританияСунак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: