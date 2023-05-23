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Попытки заморозить войну в Украине ошибочны – премьер Британии

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 09:19
Попытки заморозить войну в Украине ошибочны – премьер Британии
Rishi Sunak, Getty Images

Попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится, являются "абсолютно неправильными" и должны быть прекращены.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Выступая в парламенте, Сунак отвечал бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину, который призвал к прекращению огня в Украине. Он призвал Британию поддержать международные призывы к прекращению боевых действий в Украине.

"Премьер-министр прав, что прекращение огня – это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и будет становиться все хуже и хуже", – сказал Корбин.

Сунак ответил, что не может согласиться с ним. 

"Прекращение огня не является справедливым и длительным миром для Украины. Россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение. Она совершила ужасные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты", – заявил Сунак.

Он также подчеркнул, что другие страны согласились с принципом "справедливого и прочного мира", который базируется на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.

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"Мы будем продолжать гарантировать, чтобы мир в Украине был таким, которого она заслуживает, который является действительно справедливым и длительным", – добавил Сунак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны и мирного урегулирования является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Кулеба также предостерег от появления мирных планов для Украины "как грибов после дождя"

Темы: войнаУкраинаВеликобританияСунак
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