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РФ використає події у Бєлгородській області для просування версії про "жертву війни" – розвідка Британії

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 09:23

У Міноборони Британії вважають, що Росія використає останні інциденту на своєму прикордонні для просування своєї офіційної версії того, що вона є "жертвою війни".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 23 травня, повідомляє "Європейська правда". 

Британські аналітики відзначили, що у період з 19 по 22 травня 2023 року російські силові структури, ймовірно, вступили в зіткнення з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородській області. У відомстві відзначили, що російські антирежимні угруповання взяли на себе відповідальність за ці події.

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"Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки", – йдеться у зведенні.

Британські аналітики констатували, що Росія зіштовхується з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії.

"Росія майже напевно використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні", – заявили у Міноборони Британії.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що оборонні споруди, які побудувала Росія, в тому числі в Бєлгородській і Курській областях, підкреслюють її глибоке занепокоєння тим, що Україна може здійснити великий прорив.

Теми: Росіявійнарозвідкапропаганда
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