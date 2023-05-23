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РФ использует события в Белгородской области для продвижения версии о "жертве войны" – разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 09:23

В Минобороны Великобритании считают, что Россия использует последние инцидента на своей границе для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 23 мая, сообщает "Европейская правда". 

Британские аналитики отметили, что в период с 19 по 22 мая 2023 года российские силовые структуры, вероятно, вступили в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах в Белгородской области. В ведомстве отметили, что российские антирежимные группировки взяли на себя ответственность за эти события.

"Самый серьезный инцидент произошел в районе города Грайворон. Кроме перестрелок из стрелкового оружия, в районе инцидентов увеличилось количество обстрелов с беспилотников и косвенных огневых атак. Россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности", – говорится в сводке.

Британские аналитики констатировали, что Россия сталкивается со все более серьезной многоаспектной угрозой безопасности в своих приграничных регионах: потери боевых самолетов, нападения с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и прямые партизанские действия.

"Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой в войне", – заявили в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что оборонительные сооружения, которые построила Россия, в том числе в Белгородской и Курской областях, подчеркивают ее глубокую обеспокоенность тем, что Украина может осуществить большой прорыв.

Темы: Росcиявойнаразведкапропаганда
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