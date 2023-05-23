Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США розглянуть усі можливі способи, щоб притягти РФ до відповідальності за її агресію - Держдеп

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 09:52

У США налаштовані розглянути всі можливі способи, щоб підтримувати Україну і притягти Росію до відповідальності за її агресію.

Про це в ході брифінгу повідомив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжимо розглядати усі способи притягнення Росії до відповідальності за її дії, але найбільш важливим з них є продовження підтримки наших українських партнерів, щоб вони могли дати відсіч російським військам, які вторглися в їхню країну", – зазначив він.

Реклама:

Водночас Міллер сказав, що наразі не йдеться про можливість визнання РФ спонсором тероризму, оскільки такий крок у Держдепі не вважають найбільш ефективним.

За його словами, визнання РФ державою-спонсором тероризму "матиме контрпродуктивні побічні ефекти для здатності надавати гуманітарну допомогу в регіоні".

"Але я скажу, що ми продовжуємо притягувати Росію до відповідальності за допомогою низки інших кроків", – додав представник Держдепу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 16 травня держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму, заявив: "Ніколи не кажи "ніколи".

Після цього у Держдепі заявили, що не проводять роботу для визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Теми: СШАРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: