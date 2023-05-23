США розглянуть усі можливі способи, щоб притягти РФ до відповідальності за її агресію - Держдеп

У США налаштовані розглянути всі можливі способи, щоб підтримувати Україну і притягти Росію до відповідальності за її агресію.

Про це в ході брифінгу повідомив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжимо розглядати усі способи притягнення Росії до відповідальності за її дії, але найбільш важливим з них є продовження підтримки наших українських партнерів, щоб вони могли дати відсіч російським військам, які вторглися в їхню країну", – зазначив він.

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Водночас Міллер сказав, що наразі не йдеться про можливість визнання РФ спонсором тероризму, оскільки такий крок у Держдепі не вважають найбільш ефективним.

За його словами, визнання РФ державою-спонсором тероризму "матиме контрпродуктивні побічні ефекти для здатності надавати гуманітарну допомогу в регіоні".

"Але я скажу, що ми продовжуємо притягувати Росію до відповідальності за допомогою низки інших кроків", – додав представник Держдепу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 16 травня держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму, заявив: "Ніколи не кажи "ніколи".

Після цього у Держдепі заявили, що не проводять роботу для визнання Росії державою-спонсором тероризму.