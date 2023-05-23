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США рассмотрят все возможные способы, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессию - Госдеп

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 09:52

В США настроены рассмотреть все возможные способы, чтобы поддерживать Украину и привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжим рассматривать все способы привлечения России к ответственности за ее действия, но наиболее важным из них является продолжение поддержки наших украинских партнеров, чтобы они могли дать отпор российским войскам, которые вторглись в их страну", – отметил он.

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В то же время Миллер сказал, что пока речь не идет о возможности признания РФ спонсором терроризма, поскольку такой шаг в Госдепе не считают наиболее эффективным.

По его словам, признание РФ государством-спонсором терроризма "будет иметь контрпродуктивные побочные эффекты для способности оказывать гуманитарную помощь в регионе".

"Но я скажу, что мы продолжаем привлекать Россию к ответственности с помощью ряда других шагов", – добавил представитель Госдепа.

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Напомним, 16 мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма, заявил: "Никогда не говори "никогда".

После этого в Госдепе США заявили, что не ведут работу для признания России государством-спонсором терроризма.

Темы: СШАРосcиявойнаУкраина
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