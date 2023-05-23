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Кілька країн, зокрема Польща, почали тренувати українців на F-16 - Боррель

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 10:23

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів управляти F-16.

Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони ЄС у вівторок в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час", – сказав Боррель.

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На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Борель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу підкреслив, що винищувачі F-16 є абсолютною необхідністю для того, "щоб українці могли продовжувати оборону".

За даними видання Politico, у Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допустив, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Теми: винищувачіУкраїнаПольщаЄС
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