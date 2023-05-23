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Несколько стран, в частности Польша, начали тренировать украинцев на F-16 – Боррель

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 10:23

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16.

Об этом Боррель сказал, прибыв на встречу министров обороны ЕС во вторник в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 началось в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше", – сказал Боррель.

На уточняющий вопрос журналистов, в каких странах стартовали учения, Боррель ответил: "Во многих, например, в Польше".

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза подчеркнул, что истребители F-16 являются абсолютной необходимостью для того, "чтобы украинцы могли продолжать оборону".

По данным издания Politico, в Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года.

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допускает, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.

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Накануне министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что на поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

Темы: истребителиУкраинаПольшаЕС
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