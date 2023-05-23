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Зеленський прибув на фронт

Альона Мазуренко Вівторок, 23 травня 2023, 10:50
Зеленський прибув на фронт
фото: Зеленський у Faсebook

Президент Володимир Зеленський 23 травня прибув на фронтову ділянку Вугледар – Мар’їнка, щоб привітати захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Джерело: президент в Telegram, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Дослівно: "Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні (23 травня - ред.) я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну".

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Деталі: Зеленський привітав військових зі святом та вшанував полеглих воїнів.

За словами президента, українці точно знають та усвідомлюють, хто несе на своїх плечах перемогу для країни. Він закликав воїнів берегти себе.

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22 травня Зеленський записав відеозвернення до українців в дорозі. Лише 21 травня Зеленський був у Японії на саміті G7, де провів зустрічі із міжнародними партнерами України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом. 

На полях саміту Байден обговорив із Зеленським навчання українських пілотів на F-16 і майбутню передачу Україні винищувачів. Проте наразі в адміністрації Байдена ще не вирішили, чи будуть США самі їх передавати. 

 
 
 

Також морських піхотинців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Дослівно Залужний: "Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі".

Теми: Зеленськийвійна
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