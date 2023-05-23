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Зеленський прибув на фронт

Альона Мазуренко Вівторок, 23 травня 2023, 10:50
Зеленський прибув на фронт
фото: Зеленський у Faсebook

Президент Володимир Зеленський 23 травня прибув на фронтову ділянку Вугледар – Мар’їнка, щоб привітати захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Джерело: президент в Telegram, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Дослівно: "Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні (23 травня - ред.) я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну".

Деталі: Зеленський привітав військових зі святом та вшанував полеглих воїнів.

За словами президента, українці точно знають та усвідомлюють, хто несе на своїх плечах перемогу для країни. Він закликав воїнів берегти себе.

22 травня Зеленський записав відеозвернення до українців в дорозі. Лише 21 травня Зеленський був у Японії на саміті G7, де провів зустрічі із міжнародними партнерами України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом. 

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На полях саміту Байден обговорив із Зеленським навчання українських пілотів на F-16 і майбутню передачу Україні винищувачів. Проте наразі в адміністрації Байдена ще не вирішили, чи будуть США самі їх передавати. 

 
 
 

Також морських піхотинців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Дослівно Залужний: "Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі".

Теми: Зеленськийвійна
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