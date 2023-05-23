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Зеленский прибыл на фронт

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 10:50
Зеленский прибыл на фронт
фото: Зеленский в Faсebook

Президент Владимир Зеленский 23 мая прибыл на фронтовой участок Угледар - Марьинка, чтобы поздравить защитников с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

Источник: президент в Telegram, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Дословно: "Наши защитники. Фронтовой участок в полосе обороны Угледар - Марьинка. Сегодня (23 мая - ред.) я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину".

Детали: Зеленский поздравил военных с праздником и почтил павших воинов.

По словам президента, украинцы точно знают и осознают, кто несет на своих плечах победу для страны. Он призвал воинов беречь себя.

22 мая Зеленский записал видеообращение к украинцам в дороге. Только 21 мая Зеленский был в Японии на саммите G7, где провел встречи с международными партнерами Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом.

ВИДЕО ДНЯ

На полях саммита Байден обсудил с Зеленским обучение украинских пилотов на F-16 и будущую передачу Украине истребителей. Однако пока в администрации Байдена еще не решили, будут ли США сами их передавать.

 
 
 

Также морских пехотинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Дословно Залужный: "Спасибо украинским морпехам за профессионализм, стойкость и выносливость. Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя сложные задачи на земле, на море и в воздухе".

Темы: Зеленскийвойна
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