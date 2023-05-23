В Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ – РосЗМІ
Вівторок, 23 травня 2023, 11:10
В населеному пункті Дятькове Брянської області РФ загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство.
Джерело: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"
Деталі: Пожежу гасять із раннього ранку на складі Кришталевого заводу. Наразі про постраждалих не повідомляється.
Цією будовою може користуватись ТОВ НВП "Александр" - розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядника Міноборони.
Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв.