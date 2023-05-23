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В Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ – РосЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 травня 2023, 11:10
В Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ – РосЗМІ
скриншот

В населеному пункті Дятькове Брянської області РФ загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство.

Джерело: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"

Деталі: Пожежу гасять із раннього ранку на складі Кришталевого заводу. Наразі про постраждалих не повідомляється.

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Цією будовою може користуватись ТОВ НВП "Александр" - розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядника Міноборони.

Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв.

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Теми: Росіяпожежавійна
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