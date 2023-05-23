Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ – РосЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 травня 2023, 11:10
В Брянській області запалав склад оборонного підприємства РФ – РосЗМІ
скриншот

В населеному пункті Дятькове Брянської області РФ загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство.

Джерело: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"

Деталі: Пожежу гасять із раннього ранку на складі Кришталевого заводу. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Цією будовою може користуватись ТОВ НВП "Александр" - розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядника Міноборони.

Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв.

Теми: Росіяпожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Росія
Міністерка оборони Латвії: Вважати, що РФ ослаблена війною в Україні, – помилка
СБУ схопила в Черкасах "на гарячому" розвідника РФ: збирав дані про ППО
США розглянуть усі можливі способи, щоб притягти РФ до відповідальності за її агресію - Держдеп
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: