В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ
Вторник, 23 мая 2023, 11:10
В населенном пункте Дятьково Брянской области РФ загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие.
Источник: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"
Детали: Пожар тушат с раннего утра на складе Хрустального завода. Сейчас о пострадавших не сообщается.
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Этим строением может пользоваться ООО НПП "Александр" - разработчик оптических деталей и систем для космической и военной техники, подрядчика Минобороны.
Губернатор региона о пожаре ничего не сообщал.
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