В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ

В населенном пункте Дятьково Брянской области РФ загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие.

Источник: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"

Детали: Пожар тушат с раннего утра на складе Хрустального завода. Сейчас о пострадавших не сообщается.

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Этим строением может пользоваться ООО НПП "Александр" - разработчик оптических деталей и систем для космической и военной техники, подрядчика Минобороны.

Губернатор региона о пожаре ничего не сообщал.