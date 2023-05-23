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В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ

Станислав ПогориловВторник, 23 мая 2023, 11:10
В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ
скриншот

В населенном пункте Дятьково Брянской области РФ загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие.

Источник: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"

Детали: Пожар тушат с раннего утра на складе Хрустального завода. Сейчас о пострадавших не сообщается.

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Этим строением может пользоваться ООО НПП "Александр" - разработчик оптических деталей и систем для космической и военной техники, подрядчика Минобороны.

Губернатор региона о пожаре ничего не сообщал.

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Темы: Росcияпожарвойна
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