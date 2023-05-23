Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ

Станислав ПогориловВторник, 23 мая 2023, 11:10
В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ
скриншот

В населенном пункте Дятьково Брянской области РФ загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие.

Источник: "Новости Брянска", Telegram-канал "Сирена"

Детали: Пожар тушат с раннего утра на складе Хрустального завода. Сейчас о пострадавших не сообщается.

Этим строением может пользоваться ООО НПП "Александр" - разработчик оптических деталей и систем для космической и военной техники, подрядчика Минобороны.

Губернатор региона о пожаре ничего не сообщал.

Темы: Росcияпожарвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Росcия
Министр обороны Латвии: Считать, что РФ ослаблена войной в Украине, - ошибка
СБУ схватила в Черкассах "на горячем" разведчика РФ: собирал данные о ПВО
США рассмотрят все возможные способы, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессию - Госдеп
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: