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Викрили настоятеля монастиря з Мелітополя: чекав на "руський мір" і допомагав окупантам

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 11:34
Викрили настоятеля монастиря з Мелітополя: чекав на руський мір і допомагав окупантам
Колаж УП

Настоятеля монастиря з Мелітополя спіймали на тому, що він допомагав окупантам і брав активну участь у пропагандистських заходах проти України.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади на території Мелітопольського району. Крім того, з серпня 2022 року брав активну участь у пропагандистських заходах проти України.

Під час публічних виступів настоятель закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу Росії.

А також разом з іншими представниками Московського патріархату відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.

Зазначається, що рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

Теми: Запорізька областьУПЦ МПколабораціяМелітополь
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