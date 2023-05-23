Викрили настоятеля монастиря з Мелітополя: чекав на "руський мір" і допомагав окупантам
Настоятеля монастиря з Мелітополя спіймали на тому, що він допомагав окупантам і брав активну участь у пропагандистських заходах проти України.
Джерело: Запорізька обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "Настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України)".
Деталі: За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади на території Мелітопольського району. Крім того, з серпня 2022 року брав активну участь у пропагандистських заходах проти України.
Під час публічних виступів настоятель закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу Росії.
А також разом з іншими представниками Московського патріархату відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.
Зазначається, що рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.