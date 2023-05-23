Разоблачили настоятеля монастыря из Мелитополя: ждал "русский мир" и помогал оккупантам

Настоятеля монастыря из Мелитополя поймали на том, что он помогал оккупантам и принимал активное участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.

Источник: Запорожская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению оккупационной власти на территории Мелитопольского района. Кроме того, с августа 2022 года принимал активное участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.

Во время публичных выступлений настоятель призывал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к России.

А также вместе с другими представителями Московского патриархата посетил "церемонию" объявления незаконной аннексии Россией Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Отмечается, что решением СНБО Украины к подозреваемому на 5 лет применены персональные санкции.