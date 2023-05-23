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Польща підтвердила старт навчань українських пілотів на F-16 - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 13:10

В уряді Польщі підтвердили інформацію про початок навчань для українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело в польському уряді, пише "Європейська правда".

"Так, це правда", – сказав співрозмовник агентства у відповідь на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16.

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Як зазначили в уряді, офіційна інформація з цього приводу буде трохи згодом.

Водночас джерело підкреслило, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

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За даними видання Politico, у Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допустив, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Теми: винищувачіУкраїнаПольща
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