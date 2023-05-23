Польша подтвердила старт учений украинских пилотов на F-16 – СМИ

В правительстве Польши подтвердили информацию о начале учений для украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в польском правительстве, пишет "Европейская правда".

"Да, это правда", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, подтверждают ли в Польше слова высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о начале тренировки украинских пилотов на F-16.

Как отметили в правительстве, официальная информация по этому поводу будет чуть позже.

В то же время источник подчеркнул, что Варшава пытается активно помогать Киеву на всех возможных направлениях, например, также тренируя украинских танкистов на Leopard 2.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16.

По данным издания Politico, в Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года.

ВИДЕО ДНЯ

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допустил, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.