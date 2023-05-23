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Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 13:54
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди
Зруйнований будинок в Авдіївці. Тут і далі фото з Telegram Віталія Барабаша

Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент 9-поверхівку, двоє осіб дістали поранення, під завадами перебувають люди.

Джерело: керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у Telegram

Пряма мова Барабаша: "Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані". 

 

Деталі: Голова міської ВА наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою − ред.). 

 

Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя. 

 

Теми: АвдіївкавійнаДонецька область
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