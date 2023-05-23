Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Авдеевке: под завалами люди

Разрушенный дом в Авдеевке. Здесь и далее фото из Telegram Виталия Барабаша

Россияне ударили ракетами по Авдеевке, разрушив до основания 9-этажку, два человека получили ранения, под завалами находятся люди.

Источник: руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в Telegram

Прямая речь Барабаша: "Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей − до фундамента. Под завалами − два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина − в тяжелом состоянии".

Детали: Глава городской ВА отметил, что сейчас в Авдеевке не спасают даже бомбоубежища, поскольку оккупанты бьют по городу ракетами и ФАБами (авиационная бомба с фугасной боеголовкой − ред.).

Он призвал жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.