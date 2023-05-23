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Окупанти мінують лівий берег Дніпра й ставлять загородження проти човнів – Сили оборони

Валентина РоманенкоВівторок, 23 травня 2023, 14:38
Окупанти мінують лівий берег Дніпра й ставлять загородження проти човнів – Сили оборони
Валерій Шершень. фото "Армія Inform"

Російські окупанти мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти плавзасобів на Запорізькому напрямку.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Окрім мінування на лівому березі Дніпра… спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів,  в районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка Дніпровська".

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Деталі: За словами Шершня, на Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть так звану активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Теми: війна
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