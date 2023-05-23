Оккупанты минируют левый берег Днепра и ставят заграждения против лодок – Силы обороны
Вторник, 23 мая 2023, 14:38
Российские оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении.
Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Кроме минирования на левом берегу Днепра... наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская".
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Детали: По словам Шершня, на Запорожском направлении российские захватчики ведут так называемую активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях