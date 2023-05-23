Оккупанты минируют левый берег Днепра и ставят заграждения против лодок – Силы обороны

Российские оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Кроме минирования на левом берегу Днепра... наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская".

Детали: По словам Шершня, на Запорожском направлении российские захватчики ведут так называемую активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях