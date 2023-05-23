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Молдова заарештує Путіна, якщо він приїде в країну – Санду

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 14:51

Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Владіміра Путіна, якщо він приїде в країну. 

Про це президентка Мая Санду сказала в інтерв'ю виданню Euronews Romania, повідомляє "Європейська правда".

Санду відповідала на запитання стосовно того, чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", – відповіла Санду коротко. 

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. У відповідь в РФ заочно висунули обвинувачення і оголосили у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялялося, ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна. 

Дивіться також блог "ЄвроПравди" про те, як Санду заговорила жорстко про Росію та Путіна. 

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Теми: ПутінарештМолдова
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