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Молдова заарештує Путіна, якщо він приїде в країну – Санду

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 14:51

Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Владіміра Путіна, якщо він приїде в країну. 

Про це президентка Мая Санду сказала в інтерв'ю виданню Euronews Romania, повідомляє "Європейська правда".

Санду відповідала на запитання стосовно того, чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

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"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", – відповіла Санду коротко. 

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. У відповідь в РФ заочно висунули обвинувачення і оголосили у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялялося, ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна. 

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Дивіться також блог "ЄвроПравди" про те, як Санду заговорила жорстко про Росію та Путіна. 

Теми: ПутінарештМолдова
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