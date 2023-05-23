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Молдова арестует Путина, если он приедет в страну – Санду

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 14:51

Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского президента Владимира Путина, если он приедет в страну.

Об этом президент Майя Санду сказала в интервью изданию Euronews Romania, сообщает "Европейская правда".

Санду отвечала на вопрос о том, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", – ответила Санду коротко.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконной депортацией украинских детей. В ответ в РФ заочно предъявили обвинения и объявили в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда.

Как сообщалось, ЕС осудил действия России против Международного уголовного суда, который хочет ареста Путина.

Смотрите также блог "ЕвроПравды" о том, как Санду заговорила жестко о России и Путине.

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Темы: ПутинарестМолдова
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