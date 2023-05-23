Глава Пентагону минулого місяця ініціював зміну позиції США щодо F-16 для України - NYT

Глава Пентагону Ллойд Остін минулого місяця почав готувати зміну позиції США щодо F-16 для України і навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на представника оборонного відомства США, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, після повернення із зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня Остін заявив високопосадовцям адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, щонайменше, дозволити іншим країнам передати літаки Україні.

Білий дім опирався рішенню щодо винищувачів для України через те, що літаки можуть бути використані для ураження цілей на території Росії, що потенційно може спонукати Кремль до ескалації. Представники Пентагону також заявили, що інші види озброєнь, особливо засоби протиповітряної оборони, потрібні Україні першочергово. Також адміністрацію Байдена зупиняла висока ціна винищувача – до 63 мільйонів доларів за кожен.

Але Пентагон врешті-решт змінив курс, як і у випадку з наданням Україні американських танків M1 Abrams. Остін отримав одностайну згоду від високопосадовців Байдена з питань національної безпеки, сказав представник оборонного відомства.

Напередодні саміту G7 минулого тижня Остін офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки.

Зазначається, що F-16 не відіграватимуть жодної ролі в очікуваному контрнаступі України, оскільки підготовка займе кілька місяців.

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Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16. Польський уряд підтвердив цю інформацію.

Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на постачання винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.