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Глава Пентагона в прошлом месяце инициировал изменение позиции США по F-16 для Украины – NYT

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 15:05

Глава Пентагона Ллойд Остин в прошлом месяце начал готовить изменение позиции США по F-16 для Украины и обучение украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, после возвращения со встречи в формате "Рамштайн" 21 апреля Остин заявил чиновникам администрации Байдена, что пришло время изменить позицию относительно учений пилотов и, по меньшей мере, позволить другим странам передать самолеты Украине.

Белый дом сопротивлялся решению по истребителям для Украины из-за того, что самолеты могут быть использованы для поражения целей на территории России, что потенциально может побудить Кремль к эскалации. Представители Пентагона также заявили, что другие виды вооружений, особенно средства противовоздушной обороны, нужны Украине в первую очередь. Также администрацию Байдена останавливала высокая цена истребителя – до 63 миллионов долларов за каждый.

Но Пентагон в конце концов изменил курс, как и в случае с предоставлением Украине американских танков M1 Abrams. Остин получил единодушное согласие от высокопоставленных чиновников Байдена по вопросам национальной безопасности, сказал представитель оборонного ведомства.

Накануне саммита G7 на прошлой неделе Остин официально рекомендовал Байдену позволить союзникам обучать украинцев и передавать свои самолеты.

Отмечается, что F-16 не будут играть никакой роли в ожидаемом контрнаступлении Украины, поскольку подготовка займет несколько месяцев.

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Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16. Польское правительство подтвердило эту информацию.

Накануне министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что на поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСША и Португалия.

Темы: истребителиСШАУкраина
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