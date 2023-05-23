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Мольфари ЗСУ підкорегували погоду на фронті: знищили ворожий "Град" 

Валентина Романенко, Олена РощінаВівторок, 23 травня 2023, 15:10
Мольфари ЗСУ підкорегували погоду на фронті: знищили ворожий Град 
"Град" знищено, скриншот

Оприлюднено відео, на якому зафіксовано знищення російського реактивної системи залпового вогню "Град" калібру 122 мм на фронті.

Джерело: Оперативне командування "Захід"

Дослівно: "У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду"

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Деталі: Оперативне командування "Захід" опублікувало відео знищення установки БМ-21 "Град" артилеристами 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатська бригади.

Де й коли було знищено цю установку, не уточнюється. Проте на записі видно, як після удару від "Граду" відбігають двоє людей.

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Теми: війназброя
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