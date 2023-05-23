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Мольфары ВСУ подкорректировали погоду на фронте: уничтожили вражеский "Град" 

Валентина Романенко, Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 15:10
Мольфары ВСУ подкорректировали погоду на фронте: уничтожили вражеский Град 
"Град" уничтожен, скриншот

Обнародовано видео, на котором зафиксировано уничтожение российской реактивной системы залпового огня "Град" калибра 122 мм на фронте.

Источник: Оперативное командование "Запад" ("Захід")

Дословно: "В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду"

Детали: Оперативное командование "Запад" опубликовало видео уничтожения установки БМ-21 "Град" артиллеристами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Где и когда была уничтожена эта установка, не уточняется. Однако на записи видно, как после удара от "Града" отбегают двое людей.

Темы: войнаоружие
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