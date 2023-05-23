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Шольц: Україна стане членом ЄС після війни

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 15:27

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу.

Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Владімір Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав Шольц.

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Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", – додав Шольц.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував Угорщину за блокування виплати 500 млн євро із Фонду ЄС, який відшкодовує кошти державам-членам за військову допомогу Україні.

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Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.

У вівторок прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

У Міністерстві закордонних справ у відповідь заявили, що заяви Орбана підтримують лише в Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані Росією території.

Теми: ШольцУкраїнаЄСєвроінтеграція
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