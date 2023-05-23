Шольц: Украина станет членом ЕС после войны

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Россия не выиграет войну против Украины, а Киев после победы станет членом Евросоюза.

Об этом Шольц заявил на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена", – сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Украины, ведь именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением отстаиваем все эти принципы", – добавил Шольц.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал Венгрию за блокирование выплаты 500 млн евро из Фонда ЕС, который возмещает средства государствам-членам за военную помощь Украине.

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Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В Министерстве иностранных дел в ответ заявили, что заявления Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные Россией территории.