В Росії засудили українця до 16 років колонії через нібито "шпигунство"

В Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму українця Андрія Петкевича за нібито "шпигунство".

Джерело: російський "РБК"

Деталі: Українця засудив Тульський обласний суд, повідомили у ФСБ.

У спецслужбі стверджували, що "іноземець за завданням розвідувальних служб України" шукав співробітників оборонних підприємств "з-поміж секретоносіїв", мав намір завербувати їх і здобути відомості, що становлять таємницю в галузі перспективних розробок стрілецького озброєння.

Чоловіка затримали в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.