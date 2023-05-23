В России приговорили украинца к 16 годам колонии за якобы "шпионаж"

В России приговорили к 16 годам колонии строгого режима украинца Андрея Петкевича за якобы "шпионаж".

Источник: российский "РБК"

Детали: Украинца осудил Тульский областной суд, сообщили в ФСБ.

Реклама:

В спецслужбе утверждали, что "иностранец по заданию разведывательных служб Украины" искал сотрудников оборонных предприятий "из числа секретоносителей", намеревался завербовать их и получить сведения, составляющие тайну в области перспективных разработок стрелкового вооружения.

Мужчину задержали в августе 2021 года. Местные российские СМИ писали, что Петкевичу 42 года и ранее он жил в Днепропетровске.