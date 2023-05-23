Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России приговорили украинца к 16 годам колонии за якобы "шпионаж"

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 15:38
В России приговорили украинца к 16 годам колонии за якобы шпионаж

В России приговорили к 16 годам колонии строгого режима украинца Андрея Петкевича за якобы "шпионаж".

Источник: российский "РБК"

Детали: Украинца осудил Тульский областной суд, сообщили в ФСБ.

Реклама:

В спецслужбе утверждали, что "иностранец по заданию разведывательных служб Украины" искал сотрудников оборонных предприятий "из числа секретоносителей", намеревался завербовать их и получить сведения, составляющие тайну в области перспективных разработок стрелкового вооружения.

Мужчину задержали в августе 2021 года. Местные российские СМИ писали, что Петкевичу 42 года и ранее он жил в Днепропетровске.

Темы: Росcиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: