Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах з передової

Валентина РоманенкоВівторок, 23 травня 2023, 15:45
Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах з передової
фото ArtArmor

У Михайлівському Золотоверхому соборі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, які написані на бронеплитах від бронежилетів.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова співзасновника благодійного фонду "Україна для героїв" ОлександраКовальчука: "Це перша серія плит. Вони не прості, вони з передової. Ті, які врятували життя нашим захисникам і захисницям.

На деяких з них ми створюємо картини, тобто живопис. Паралельно вирішили зробити серію ікон. Для того, щоб більше людей мали можливість дізнатись про що це. Це про творчість, про мистецтво, про об'єднання людей, Збройних сил, влади вірою, вірою в перемогу, вірою в Бога. Все це зображено на бронеплитах".

Деталі: За словами Ковальчука, освячені ікони наступного тижня поїдуть до США. Там планується ініціювати молитовні сніданки, де люди зможуть донатити на нові засоби захисту для військових.

Крім того, Ковальчук додав, що в подальшому планується створювати нові такі колекції, які презентуватимуть за кордоном.

"Наступним нашим кроком буде колекція з 27 ікон, які будуть представляти кожну область, і окремо три міста - Київ, Севастополь, Сімферополь", - сказав співзасновник "Україна для героїв".

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Освячення ікон відбулося в рамках проєкту "Духовна звитяга" від "АртАрмор".

"Духовна звитяга" - це 12 ікон, написаних на бронеплитах від бронежилетів, які "відпрацювали" на війні, були пошкоджені, але стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.

Теми: церквавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
церква
Чернівецька облрада просить заборонити діяльність УПЦ МП в області
У Львові судили священника, який хотів побити дружину і тестя
"То він казав, що "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП з рідного села Павла "Мерседеса"
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: