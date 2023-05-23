Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах з передової

У Михайлівському Золотоверхому соборі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон, які написані на бронеплитах від бронежилетів.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова співзасновника благодійного фонду "Україна для героїв" ОлександраКовальчука: "Це перша серія плит. Вони не прості, вони з передової. Ті, які врятували життя нашим захисникам і захисницям.

На деяких з них ми створюємо картини, тобто живопис. Паралельно вирішили зробити серію ікон. Для того, щоб більше людей мали можливість дізнатись про що це. Це про творчість, про мистецтво, про об'єднання людей, Збройних сил, влади вірою, вірою в перемогу, вірою в Бога. Все це зображено на бронеплитах".

Деталі: За словами Ковальчука, освячені ікони наступного тижня поїдуть до США. Там планується ініціювати молитовні сніданки, де люди зможуть донатити на нові засоби захисту для військових.

Крім того, Ковальчук додав, що в подальшому планується створювати нові такі колекції, які презентуватимуть за кордоном.

"Наступним нашим кроком буде колекція з 27 ікон, які будуть представляти кожну область, і окремо три міста - Київ, Севастополь, Сімферополь", - сказав співзасновник "Україна для героїв".

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Довідково: Освячення ікон відбулося в рамках проєкту "Духовна звитяга" від "АртАрмор".

"Духовна звитяга" - це 12 ікон, написаних на бронеплитах від бронежилетів, які "відпрацювали" на війні, були пошкоджені, але стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.