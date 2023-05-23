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Епифаний освятил 12 икон, написанных на бронеплитах с передовой

Валентина РоманенкоВторник, 23 мая 2023, 15:45
Епифаний освятил 12 икон, написанных на бронеплитах с передовой
фото ArtArmor

В Михайловском Златоверхом соборе предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил 12 икон, которые написаны на бронеплитах от бронежилетов.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь соучредителя благотворительного фонда "Украина для героев" Александра Ковальчука: "Это первая серия плит. Они не простые, они с передовой. Те, которые спасли жизнь нашим защитникам и защитницам.

На некоторых из них мы создаем картины, то есть живопись. Параллельно решили сделать серию икон. Для того, чтобы больше людей имели возможность узнать о чем это. Это о творчестве, об искусстве, об объединении людей, Вооруженных сил, власти верой, верой в победу, верой в Бога. Все это изображено на бронеплитах".

Детали: По словам Ковальчука, освященные иконы на следующей неделе поедут в США. Там планируется инициировать молитвенные завтраки, где люди смогут донатить на новые средства защиты для военных.

Кроме того, Ковальчук добавил, что в дальнейшем планируется создавать новые такие коллекции, которые будут презентовать за рубежом.

"Следующим нашим шагом будет коллекция из 27 икон, которые будут представлять каждую область, и отдельно три города - Киев, Севастополь, Симферополь", - сказал соучредитель "Украина для героев".

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Справка: Освящение икон состоялось в рамках проекта "Духовная победа" от "АртАрмор".

"Духовная победа" - это 12 икон, написанных на бронеплитах от бронежилетов, которые "отработали" на войне, были повреждены, но сдержали вражеские пули и сохранили жизнь украинским защитникам.

Темы: церковьвойна
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