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Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: загинула жінка

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 15:57
Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: загинула жінка
Фото прокуратури

Одна людина загинула у результаті російських обстрілів селища Козацьке Херсонської області вранці 23 травня.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Вранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Внаслідок обстрілу загинула жінка".

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Деталі: За даним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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