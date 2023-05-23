Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: загинула жінка
Вівторок, 23 травня 2023, 15:57
Одна людина загинула у результаті російських обстрілів селища Козацьке Херсонської області вранці 23 травня.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram
Дослівно прокуратура: "Вранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Внаслідок обстрілу загинула жінка".
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Деталі: За даним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).