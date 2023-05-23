Россияне обстреляли Казацкое на Херсонщине: погибла женщина

Один человек погиб в результате российских обстрелов поселка Казацкое Херсонской области утром 23 мая.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Утром 23 мая российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое. В результате обстрела погибла женщина".

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Детали: По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).