Россияне обстреляли Казацкое на Херсонщине: погибла женщина
Вторник, 23 мая 2023, 15:57
Один человек погиб в результате российских обстрелов поселка Казацкое Херсонской области утром 23 мая.
Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "Утром 23 мая российская армия осуществила минометный обстрел пгт Казацкое. В результате обстрела погибла женщина".
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Детали: По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).