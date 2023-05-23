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Держдума РФ прийняла закон, який дозволяє вилучати закордонні паспорти у мобілізованих

Альона Мазуренко Вівторок, 23 травня 2023, 16:02
Держдума РФ прийняла закон, який дозволяє вилучати закордонні паспорти у мобілізованих
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Російська Дума підтримала поправки до закону і тепер влада РФ зможе вилучати закордонний паспорт у громадян в разі проходження військової служби.

Джерело: Новая газета Европа

Деталі: Держдума ухвалила в третьому читанні поправки до закону про порядок в'їзду і виїзду з РФ.

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Влада РФ хоче вилучати закордонний паспорт у разі проходження військової служби.

Згідно з новими положеннями законопроєкту, документи можуть вилучати у таких ситуаціях:

  • Укладення громадянином трудового договору з організацією, що передбачає доступ до відомостей особливої важливості або державної таємниці.
  • Призов громадянина на військову службу або направлення на альтернативну цивільну службу;
  • Роботи громадянина в органах федеральної служби безпеки. Після звільнення - протягом п'яти років з дня звільнення.

У цих випадках закордонний паспорт росіянина передають в один з органів влади РФ протягом 5 днів після офіційного повідомлення.

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Також документи відбирають:

  • У разі відбування громадянином покарання за скоєні злочини;
  • Ухилення від виконання зобов'язань, накладених на нього судом;
  • У разі повідомлення завідомо неправдивих відомостей під час оформлення документів для виїзду;
  • У разі визнання громадянина банкрутом.

У цих випадках рішення про вилучення документів на зберігання ухвалюватиме суд, СК, митна служба і низка інших відомств.

Повернення паспортів здійснюватиметься після закінчення терміну накладення обмежень.

Водночас у законопроєкті не згадується положення, яке забороняло б виїзд із Росії громадянам, які отримали повістку, від дня, коли вона вважається врученою.

Таким чином, вручення повістки, включно з електронною, не вважається підставою для передачі документів на зберігання.

Цей російський законопроєкт мають передати на затвердження до Ради Федерації, а після - на підпис президента РФ. У разі його ухвалення дія його правок набуде чинності через 180 днів.

Теми: Росіямобілізаціяпаспорт
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