Госдума РФ приняла закон, который позволяет изымать загранпаспорта у мобилизованных

Российская Дума поддержала поправки к закону и теперь власти РФ смогут изымать загранпаспорт у граждан в случае прохождения военной службы.

Источник: Новая газета Европа

Детали: Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о порядке въезда и выезда из РФ.

Власти РФ хотят изымать загранпаспорт в случае прохождения военной службы.

Согласно новым положениям законопроекта, документы могут изымать в следующих ситуациях:

Заключение гражданином трудового договора с организацией, предусматривающей доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.

Призвания гражданина на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу;

Работы гражданина в органах федеральной службы безопасности. После увольнения - в течение пяти лет со дня увольнения.

В этих случаях загранпаспорт россиянина передают в один из органов власти РФ в течение 5 дней после официального уведомления.

Также документы отбирают:

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В случае отбывания гражданином наказания за совершенные преступления;

Уклонения от выполнения обязательств, наложенных на него судом;

В случае сообщения заведомо ложных сведений во время оформления документов для выезда;

В случае признания гражданина банкротом.

В этих случаях решение об изъятии документов на хранение будет принимать суд, СК, таможенная служба и ряд других ведомств.

Возврат паспортов будет осуществляться после окончания срока наложения ограничений.

При этом в законопроекте не упоминается положение, которое запрещало бы выезд из России гражданам, получившим повестку, со дня, когда она считается врученной.

Таким образом, вручение повестки, включая электронную, не считается основанием для передачи документов на хранение.

Этот российский законопроект должны передать на утверждение в Совет Федерации, а после - на подпись президента РФ. В случае его принятия действие его поправок вступит в силу через 180 дней.