Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума РФ приняла закон, который позволяет изымать загранпаспорта у мобилизованных

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 16:02
Госдума РФ приняла закон, который позволяет изымать загранпаспорта у мобилизованных
МОБИЛИЗОВАННЫЕ РОССИЯНЕ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Российская Дума поддержала поправки к закону и теперь власти РФ смогут изымать загранпаспорт у граждан в случае прохождения военной службы.

Источник: Новая газета Европа

Детали: Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о порядке въезда и выезда из РФ.

Реклама:

Власти РФ хотят изымать загранпаспорт в случае прохождения военной службы.

Согласно новым положениям законопроекта, документы могут изымать в следующих ситуациях:

  • Заключение гражданином трудового договора с организацией, предусматривающей доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.
  • Призвания гражданина на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу;
  • Работы гражданина в органах федеральной службы безопасности. После увольнения - в течение пяти лет со дня увольнения.

В этих случаях загранпаспорт россиянина передают в один из органов власти РФ в течение 5 дней после официального уведомления.

ВИДЕО ДНЯ

Также документы отбирают:

  • В случае отбывания гражданином наказания за совершенные преступления;
  • Уклонения от выполнения обязательств, наложенных на него судом;
  • В случае сообщения заведомо ложных сведений во время оформления документов для выезда;
  • В случае признания гражданина банкротом.

В этих случаях решение об изъятии документов на хранение будет принимать суд, СК, таможенная служба и ряд других ведомств.

Возврат паспортов будет осуществляться после окончания срока наложения ограничений.

При этом в законопроекте не упоминается положение, которое запрещало бы выезд из России гражданам, получившим повестку, со дня, когда она считается врученной.

Таким образом, вручение повестки, включая электронную, не считается основанием для передачи документов на хранение.

Этот российский законопроект должны передать на утверждение в Совет Федерации, а после - на подпись президента РФ. В случае его принятия действие его поправок вступит в силу через 180 дней.

Темы: Росcиямобилизацияпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: