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В Україні створюють резерв кадрів для роботи на деокупованих територіях

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 23 травня 2023, 18:42
В Україні створюють резерв кадрів для роботи на деокупованих територіях
ФОТО ОПУ

Кабінет міністрів схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Дослівно: "Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на ДОТ.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію".

Деталі: Пріоритетне право на призначення матимуть ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, люди, які раніше займали ці посади, а також особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Бажаючі будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме їх та перевірятиме професійну підготовку кандидатів. Буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Теми: деокупаціяКабінет міністрівробота
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