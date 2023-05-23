В Украине создают резерв кадров для работы на деоккупированных территориях

Кабинет министров одобрил механизм формирования резерва работников для работы на деоккупированных территориях Украины.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Дословно: "Это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на ДОТ.

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Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после освобождения восстановить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию".

Детали: Приоритетное право на назначение будут иметь ветераны войны, внутренне перемещенные лица, лица, ранее занимавшие эти должности, а также лица, имеющие опыт работы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".

Желающие будут заполнять электронную анкету. Далее НАГС будет рассматривать их и проверять профессиональную подготовку кандидатов. Сообщается, что будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.