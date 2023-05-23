"Врятувати рядового… човна": відчайдухи ССО вивели з-під обстрілу бойового "побратима"

Бійці Сил спецоперацій розповіли про бойове завдання на півдні України та з гумором показали, що в біді не кидають жодного підбитого "побратима".

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Веселе відео, правда ж? Та передісторія його аж ніяк не смішна.

Це сталося під час виконання завдання з наведення і корегування артилерії. Задля цього група воїнів 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого висадилася в районі лівого берега Дніпра.

Завдяки роботі хлопців артилерія нанесла втрати противнику. Але, той, намагаючись вирахувати нашу групу, почав обстріл, не шкодуючи боєприпасів, став просто "розбирати" узбережжя. Тоді ж уламками ворожих снарядів і побило один із бойових човнів.

"Постраждалого" вирішили не кидати і взяли на буксир під час відходу".

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Деталі: У ССО пояснюють, що на відео – фінал роботи їхніх "морських" відчайдухів, які попри все виконали поставлене завдання.

"Після тієї операції човен звісно полагодять, а от російських окупантів – вже ні", - додають спецпризначенці.