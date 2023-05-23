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Бойцы ССО рассказали о высадке на левом берегу Днепра и спасении боевого "побратима"

Валентина РоманенкоВторник, 23 мая 2023, 19:19
Бойцы ССО рассказали о высадке на левом берегу Днепра и спасении боевого побратима
иллюстративное фото ССО

Бойцы Сил спецопераций рассказали о боевом задании на юге Украины и с юмором показали, что в беде не бросают ни одного подбитого "собрата".

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Веселое видео, правда же? Но предыстория его отнюдь не смешная.

Это произошло во время выполнения задания по наведению и корректировке артиллерии. Для этого группа воинов 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антина Головатого высадилась в районе левого берега Днепра.

Благодаря работе парней артиллерия нанесла потери противнику. Но, тот, пытаясь вычислить нашу группу, начал обстрел, не жалея боеприпасов, стал просто "разбирать" побережье. Тогда же обломками вражеских снарядов и побило одну из боевых лодок.

"Пострадавшего" решили не бросать и взяли на буксир во время отхода".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В ССО объясняют, что на видео - финал работы их "морских" смельчаков, которые несмотря на все выполнили поставленную задачу.

"После той операции лодку конечно починят, а вот российских оккупантов - уже нет", - добавляют спецназовцы.

Темы: ССО
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