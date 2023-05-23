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Німеччина передала Україні радар ППО TRML-4D, дрони й автомобільну техніку

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 19:27

Федеральний уряд Німеччини у вівторок оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Окрім TRML-4D, Німеччина також передала Україні дві мостоукладальні машини Biber, три мобільні системи розмінування, а також 46 розвідувальних безпілотників Vector, вісім засобів протидронної боротьби та одна система радіоелектронної розвідки.

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У переліку також згадується надання автомобільної техніки: шести прикордонних автомобілів, двох ваговозів 8х6, п’яти сідельних тягачів із напівпричепами, 34 пікапів і восьми ваговозів Zetros.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Восени 2022 року ці радари Україні почала постачати німецька компанія HENSOLDT. Усього вона пообіцяла передати чотири системи для обслуговування комплексів IRIS-T.

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Нагадаємо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Пакет допомоги серед іншого містить 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.

Теми: НімеччинаППОзброябезпілотники
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