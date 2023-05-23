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Германия передала Украине радар ПВО TRML-4D, дроны и автомобильную технику

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 19:27

Федеральное правительство Германии во вторник обновило перечень военной помощи Украине, в котором сообщило, что передало одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кроме TRML-4D, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильные системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств противодронной борьбы и одна система радиоэлектронной разведки.

В перечне также упоминается предоставление автомобильной техники: шести пограничных автомобилей, двух тяжеловозов 8х6, пяти седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапов и восьми тяжеловозов Zetros.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Осенью 2022 года эти радары Украине начала поставлять немецкая компания HENSOLDT. Всего она пообещала передать четыре системы для обслуживания комплексов IRIS-T.

Напомним, 13 мая Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что является крупнейшим пакетом с момента вторжения России.

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Пакет помощи среди прочего содержит 18 колесных гаубиц, артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны, 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM для противовоздушной обороны и 12 пусковых установок IRIS-T SLS.

Пакет также включает 30 основных боевых танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

Темы: ГерманияПВОоружиебеспилотники
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